сегодня в 14:21

Три человека погибли под завалами дома из-за обстрела ВСУ Луганска

В Луганске после обрушения подъезда дома погибли три человека, вытащили из-под завалов семь пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Также специалисты вытаскивают еще одного пострадавшего. Спасательная операция продолжается.

В пятницу ВСУ выпустили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS по гражданским объектам в городе. Слышны взрывы, в Луганске сработала система ПВО.

В доме обрушился подъезд с пятого по первый этаж. Как рассказала министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, количество пострадавших в результате обрушения составило 22 человека.