Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара

Умер известный кинорежиссер и сценарист Юрий Кара. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщает Mash .

По предварительным данным, у заслуженного деятеля искусств РФ случился повторный инфаркт. Он в этот момент находился в Ялте.

В прошлом году Кара уже пережил инфаркт. После него режиссер жаловался на осложнения. В феврале этого года у него был еще один инфаркт.

Юрий Кара родился в Донецке. Он окончил физико-математическую школу, а затем поступил в Московский институт стали и сплавов. После окончания учебы работал инженером-радиофизиком в родном городе.

Однако мечты об искусстве его не оставляли. В 1982 году Кара поступил во ВГИК. Первый фильм режиссера — «Завтра была война». Лента принесла ему невероятный успех. Также Юрий Викторович прославился, сняв такие фильмы, как «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Звезда эпохи».

Режиссер женился еще в молодости на девушке по имени Ирина. Она даже принимала участие в съемах некоторых фильмов мужа. У пары есть дочь Юлия.