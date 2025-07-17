В Кузбассе спасатели вытащили собаку из смертельно опасной западни

В Мариинске собака провалилась в глубокую яму, где могла бы погибнуть, если бы не местный житель, который сначала попытался сам вызволить животное из западни, а затем вызвал спасателей, сообщает Сiбдепо .

Животное свалилось в яму и не могло самостоятельно из нее выбраться. Без еды и воды оно, скорее всего, долго и медленно умирало. В какой-то момент житель Мариинска услышал собаку и попытался самостоятельно спасти ее, но не смог и обратился за помощью в поисково-спасательную службу ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В итоге прибывшие на место спасатели достали собаку из ямы и отпустили.

По словам специалистов, при падении в яму животное не пострадало. Никаких видимых травм на его теле не обнаружено. В настоящее время жизни и здоровью пса ничего не угрожает.