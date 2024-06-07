Подъезд жилого дома обрушился после удара ВСУ по Луганску

сегодня в 12:39

Минздрав ЛНР: число пострадавших из-за атаки ВСУ в Луганске увеличилось до 22

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что число пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске после обстрела ВСУ выросло до 22 человек.

«Уточненная информация на 12:00. Количество пострадавших увеличилось до 22 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

На месте ЧП продолжают работать городские оперативные службы.

В пятницу украинские силы выпустили 6 американских оперативно-тактических ракет ATACMS по гражданским объектам Луганска. В городе были слышны взрывы, сработала система ПВО.