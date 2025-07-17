Герасимов рассказал о дружбе и работе с Миттой и Никулиным

Актер, режиссер, народный артист России Евгений Герасимов прибыл на церемонию прощания со своим коллегой Александром Миттой. Он вспомнил о дружбе и работе с покойным товарищем, а также с Юрием Никулиным, передает корреспондент РИАМО.

Герасимов подчеркнул, что Митта — уникальный человек, профессионал в режиссуре и педагогике, с ним всегда было комфортно общаться. Он часто звал режиссера быть председателем жюри на фестивалях, которые устраивал.

Евгений Герасимов вспомнил о работе с Александром Миттой и Юрием Никулиным над советской музыкальной комедией «Точка, точка, запятая…», снятой по повести Михаила Львовского. Режиссером и сценаристом проекта выступил Митта. Герасимов очень рад, что в молодости, будучи студентом, ему удалось сняться в этом фильме.

«Это великолепное, потрясающее общение с ним (Миттой — ред.), Никулиным, рассуждения о том, что сегодня он хочет видеть на съемочной площадке. Я помню эпизод. Мы репетировали, репетировали, зима, холодно. Он говорит: „Сейчас поедем по домам“. Садимся в машину, „Волга“ у него тогда была. <…> И тут он говорит: „Чего-то не хватает… Вы ж завтра свободны еще? Вот завтра и снимем!“» — вспоминает Герасимов.

На следующее утро на съемочной площадке уже кипела работа. Митта создавал настроение и в кадре, и в жизни. Коллега считает, что у режиссера был дар раскрывать настоящих артистов, например, Леонида Филатова. При этом Митта был достаточно скромным человеком в жизни.

«Светлый человек, доброжелательный. Спасибо ему. Он подарил нам много своих творческих киноработ, учеников и ту атмосферу, которую он всегда рядом с собой организовывал. Светлая память. Я очень рад, что в моей жизни был такой друг, наставник, режиссер», — заключил Герасимов.

Гражданская панихида по кинорежиссеру, народному артисту РФ Александру Митте началась в Центральном доме литераторов в Москве. Родные, близкие, коллеги по кинематографу и поклонники творчества известного режиссера собрались на церемонию прощания. Гроб с телом установили на сцене зала. Он находится в окружении венков и цветов.

Митта скончался 14 июля из-за рака почки. В последнее время он был на паллиативном лечении в хосписе.