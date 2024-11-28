Три человека погибли от отравления в частном социальном центре в Алтайском крае

Три человека погибли и еще 17 пострадали от отравления в частном социальном центре в Алтайском крае, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в селе Калистратиха Калманского района. Сотрудники учреждения обнаружили тело постояльца с признаками отравления. После этого на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек.

Постояльцев доставили в больницу. В медучреждении скончались еще два человека. На данный момент в больнице находятся 17 постояльцев, пострадавших от отравления, с ними работают врачи. Чем отравились люди, пока что неизвестно.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Фигурантам дела может грозить до 10 лет колонии.

Сейчас следователи допрашивают персонал центра. Судмедэксперты работают с телами погибших.

Ранее 23 красноярских школьника отравились водой и молоком в учебном учреждении. Доктора считают, что у всех ребят ротавирусная инфекция.