23 красноярских школьника отравились водой и молоком в учебном учреждении

В одной из школ Красноярска произошло массовое отравление водой. Самочувствие резко ухудшилось у 23 учеников из разных классов, они обратились к докторам, сообщает SHOT .

По предварительной версии, дети отравились из-за инфекции в воде, которую наливали в столовой. Еще под подозрением молоко.

Самочувствие ухудшилось у 23 человек, которые учатся с 1-го по 11-й классы. Доктора считают, что у всех этих школьников ротавирусная инфекция. Двое из пострадавших даже были госпитализированы.

Открыто уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Роспотребнадзор временно закрыл школу №1512 в Москве. Там обнаружили случаи кишечной инфекции после того, как дети выпили воду из кулера. По предварительным данным, отравились как минимум 30 учеников.