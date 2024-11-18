Роспотребнадзор закрыл школу в Москве из-за массового отравления детей

сегодня в 16:58

Роспотребнадзор постановил временно прекратить работу школы № 1512 в Москве из-за выявления случаев кишечной инфекции. На момент закрытия учебного заведения было известно о 30 учениках, обратившихся в больницу из-за отравлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Елену Дегтереву.

Работу школы приостановили еще 14 ноября. После того, как пострадавших детей обследовали в больницах, у них выявили РНК норовируса второго типа, заявила Дегтерева.

Для выяснения причины отравлений учеников эксперты исследуют еду из школьной столовой, воду из кулеров, анализы работников пищеблока и других сотрудников школы. Также специалисты сделали забор смывов поверхностей.

Ученики школы переведены на дистанционное обучение.