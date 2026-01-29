Три человека погибли от отравления угарным газом в подмосковном Видном
Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори
Три человека погибли и один пострадал в результате отравления угарным газом в подмосковном Видном, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.
В четверг, 29 января, в одном из домов на улице Садовой в двух квартирах обнаружили тела трех человек. Еще одну пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Следователи и криминалисты продолжают работу на месте ЧП. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.