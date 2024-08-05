Три бригады ВСУ попали в окружение в селе Желанное
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Подразделения нескольких бригад ВСУ попали в окружение на покровском направлении, сообщает ТАСС.
Как отметили в силовых структурах, Киев направил три бригады ВСУ, чтобы удержать оборону в селе Желанное. Однако там они попали в окружение.
ВСУ пытаются спасти положение, применяя беспилотные летательные аппараты. Однако российские системы радиоэлектронной борьбы справляются с ними.
Ранее ВС РФ уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ. Это было сделано при помощи российских экипажей БМП-2М.