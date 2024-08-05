Российские экипажи БМП-2М уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ

Экипажи БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок» группировки войск «Север» поразили замаскированные позиции и живую силу ВСУ, которые открыли ответный огонь с флангов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Наводчик сначала проверил, все ли в порядке, однако через считаные секунды в десяти метрах от БМП легла мина 120-го калибра. При помощи удара все удалось выдержать. При отступлении украинская армия выпустила по «Бережку» противотанковую управляемую ракету, которую уничтожили.

ВСУ оставили позиции.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.