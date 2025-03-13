сегодня в 10:20

Три автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе в Москве

В районе дома №44 на Рублевском шоссе произошло ДТП. Столкнулись сразу три автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.

Водителей предупредили, что движение в этом районе затруднено. Автомобилистов попросили заранее выбирать пути объезда.

Накануне на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады столкнулись несколько автомобилей. Экстренные службы оперативно прибыли на место.