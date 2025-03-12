Крупное ДТП произошло на Русаковской эстакаде в Москве

В среду на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Обстоятельства и причины крупного ДТП устанавливаются. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.

На месте аварии работают оперативные службы столицы.

Из-за ДТП движение транспорта затруднено: по внешней стороне — на 2 км, по внутренней — на 4 км.

Водителям порекомендовали быть внимательнее и аккуратнее. Им также посоветовали пользоваться путями объезда.

Ранее массовое ДТП произошло на проспекте Мира в Москве. Движение из-за аварии осуществлялось только по одной полосе из четырех.