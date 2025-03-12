Массовое ДТП произошло на проспекте Мира в Москве

Авария с участием сразу нескольких машин произошла на проспекте Мира в Москве. Движение в этом районе затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе дома №146. На месте уже работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На данный момент движение затруднено на 0,5 км и осуществляется только по одной полосе из четырех. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее грузовик сбил женщину-пешехода в результате дорожно-транспортного происшествия на юге столицы. Пострадавшую госпитализировали.