«ГАЗель» переехала пешехода после столкновения с «КАМАЗом» на юге Москвы
Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе после ДТП на юге Москвы
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Грузовик сбил женщину-пешехода в результате дорожно транспортного происшествия на юге столицы. Пострадавшую госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
ДТП произошло во вторник около 15:00 на Липецкой улице в районе Бирюлево.
На опубликованных кадрах видно, как люди начинают переходить проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент «КАМАЗ» въезжает в «ГАЗель», которая по инерции поехала вперед и совершила наезд на пожилую женщину.
Пострадавшую экстренно госпитализировали в одну из городских больниц.