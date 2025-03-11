«ГАЗель» переехала пешехода после столкновения с «КАМАЗом» на юге Москвы

Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе после ДТП на юге Москвы

ДТП произошло во вторник около 15:00 на Липецкой улице в районе Бирюлево.

На опубликованных кадрах видно, как люди начинают переходить проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент «КАМАЗ» въезжает в «ГАЗель», которая по инерции поехала вперед и совершила наезд на пожилую женщину.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в одну из городских больниц.