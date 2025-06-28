Тренера по дзюдо задержали в Тюмени за домогательство к 13-летней школьнице

Заслуженного тренера России по дзюдо Григория Д. задержали в Тюмени. Он, предположительно, домогался до 13-летней девочки, сообщает SHOT .

Школьница обучается у Григория Д. в одном из спортивных клубов города. Мужчина, как говорит девочка, приставал к ней прямо в зале, где проходят тренировки. Он рассказывал о сексе, предлагал употребить вместе с ним алкоголь и даже хотел дать денег. Девочка пожаловалась на это родителям.

Григорий Д. — заслуженный тренер РФ и мастер спорта по дзюдо. Он на протяжении более 20 лет тренировал детей.

У мужчины трое дочерей. Они тоже занимаются спортом.

Григория Д. задержали. Силовики решают вопрос об открытии уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что с 2022 по 2024 год 64-летний мужчина три раза домогался до несовершеннолетней соседки у себя дома. Его задержали.