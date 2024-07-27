Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне

В Олимпийской деревне в Париже скоропостижно скончался Лионель Элика, тренировавший сборную Самоа по боксу, сообщает РИА Новости .

Как заявили в France-Presse, 60-летний тренер умер 26 июля — в день открытия Игр-2024. Медики пытались реанимировать Элику, но им не удалось сделать это.

Согласно данным предварительного расследования, смерть тренера сборной Самоа наступила от естественных причин.

Международная ассоциация бокса (IBA) выразила соболезнования в связи с трагическим событием, заявив, что преданность и страсть Элики к спорту оставили неизгладимый след в боксерском сообществе.

«Его наследие продолжит вдохновлять будущие поколения. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми, кого коснулась эта тяжелая утрата», — отметили в IBA.

Ранее МОК исключил IBA из списка признанных международных федераций.