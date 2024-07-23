МОК исключил IBA из списка признанных международных федераций

Заявление было сделано на сессии МОК в Париже. Год назад комитет решил не возвращать признание IBA, которое он отозвал в 2019 году. Организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но ее отклонили.

В МОК отметили, что признание не вернули из-за несоблюдения необходимых для этого условий. Так, по словам представителей комитета, IBA не повысила свою финансовую прозрачность, не обеспечила контроль честности рефери и т. д.

Исходя из этого, организация не будет участвовать в боксерском турнире на Олимпиаде-2024.

Кроме того, на сессии МОК сменили название Международной федерации плавания — ее превратили из FINA в World Aquatics.

XXXIII летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее на сайте МОК пропала информация о планировавшихся трансляциях соревнований для России.