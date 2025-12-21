Тренер фитнес-клуба в живот ногой ударил девушку в магазине Рыбинска

В Ярославской области зафиксирован инцидент, в котором фитнес-инструктор из сети DDX Fitness нанес удар в область живота девушке. Причиной агрессии, предположительно, стало то, что потерпевшая не пропустила вперед его даму, сообщает Mash .

Предварительно установлено, что происшествие случилось в Рыбинске, когда тренер и его спутница покидали магазин. По их мнению, покупательница повела себя невежливо по отношению к его девушке, не уступив ей дорогу.

В итоге Иван Б., желая защитить честь своей возлюбленной, догнал девушку и, после попытки схватить ее за волосы, ударил ногой в живот. Момент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, что после удара потерпевшая упала на пол и схватилась рукой за живот.

Администрация DDX Fitness заявила, что уже знает о произошедшем и начала внутреннее расследование. Сам тренер решил отмолчаться и не отвечает на звонки и сообщения журналистов.

Ранее сообщалось, что в московском фитнес-клубе DDX на Щукинской мастер спорта по пауэрлифтингу Кристина Чистякова ударила посетительницу фитнес-клуба. Причиной конфликта стал тренажер, который заняла девушка.

