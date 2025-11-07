Мастер спорта по пауэрлифтингу избила посетительницу фитнес-клуба в Москве

Мастер спорта по пауэрлифтингу Кристина Чистякова ударила посетительницу фитнес-клуба. Причиной конфликта стал тренажер, который заняла девушка, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в московском фитнес-клубе DDX на Щукинской. Девушка заняла тренажер, что не понравилось мастеру спорта по пауэрлифтингу.

Чистякова потребовала от Ольги освободить место, а после отказа схватила пострадавшую за волосы, повалила на колени и вырвала клок волос. Рядом находился муж спортсменки, а также работающий в клубе дежурный тренер, которые спокойно наблюдали за происходящим.

Девушка написала заявление в полицию. Клуба DDX ранее прославился скандалом с массовой блокировкой абонементов посетителей из-за совместных тренировок.

