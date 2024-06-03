Тренеры поделились советами, как заниматься фитнесом с удовольствием

Фитнес — это современный и доступный способ поддерживать хорошую физическую форму. Однако иногда занятия спортом превращаются в настоящий квест. Чтобы тренировки были в радость, достаточно придерживаться простых правил, сообщили РИАМО фитнес-тренеры сети DDX Fitness Дмитрий Щеблицкий и Алена Аверьянова.

Как выбрать спортклуб

Не все могут сразу заплатить полную стоимость за абонемент, поэтому специалисты посоветовали пользоваться акционными предложениями и скидками. Лучше выбирать спортивный клуб поближе к дому. Это даст возможность поддерживать физическую активность и ходить на тренировки пешком.

Также не стоит посещать зал в пиковые часы, когда в здании очень много народа. Это создаст неудобства и во время тренировок, и в раздевалке. По мнению тренеров, лучшее время для занятий — утро перед работой.

Как начать тренироваться

Не стоит пренебрегать вводными тренировками. На них рассказывают, как будет строиться ваш курс, какую форму покупать, нужно ли брать с собой спортинвентарь и так далее. Не нужно сразу брать большие веса или нагрузки.

«Во-первых, это контрпродуктивно, поскольку физическую нагрузку следует увеличивать постепенно. Во-вторых, попытавшись сразу прыгнуть выше головы, вы просто устанете и быстро забросите занятия», — рассказали спортивные эксперты.

Чтобы запечатлеть прогресс, лучше сделать фото «до» и «после». Желательно сделать фотографию, даже если у человека нет цели похудеть. Тренировки в любом случае позитивно отразятся на теле, что даст мотивацию не останавливаться. Если нет желания фотографироваться, можно заказать услугу биоимпеданс. Обычно она бесплатная.

«Биоимпеданс — специальная диагностика, позволяющая установить процентное соотношение мышечной ткани, жира, воды и некоторые другие параметры тела. Метод особенно ценен при борьбе с лишними килограммами, а еще способен своевременно предупредить о вероятности развития многих серьезных недугов, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, мочекаменная болезнь, сахарный диабет и так далее», — отметили спортсмены.

Еще один совет от тренеров — купить «умные» весы. При взвешивании через ступни пропускается электрический импульс, датчики измеряют сопротивление тканей и рассчитывают состав тела. Но не стоит зацикливаться на цифрах. Во время тренировок мышцы растут и становятся тяжелее. Также можно просто измерять уменьшение объемов сантиметровой лентой и вовсе не становиться на весы.

Инвентарь и одежда

Тренеры советуют купить спортивное полотенце — оно хорошо впитывает влагу, сделано из нежной ткани и не утяжеляет сумку. Для экономии места можно приобрести мини-версии косметики — жидкое мыло, гель для душа, шампунь и т. д. Не стоит класть в сумку лишние вещи, в ней должно быть только то, что необходимо для тренировки. Важно не забывать воду.

«Во время занятий, особенно если это кардио, необходимо регулярно пить, но небольшими глотками. При занятии спортом человек теряет много жидкости (через пот и дыхание) — важно это компенсировать. Еще вода помогает сохранять оптимальную температуру тела, чтобы мышцы работали эффективно», — отмечают эксперты.

Одежду лучше выбирать ту, что специально предназначена для фитнеса. Слишком свободная будет мешать тренеру оценивать правильность выполнения упражнений. В зал можно взять наушники — любимая музыка или сериал помогут не думать о тяжести и не дадут скучать.

Как добиться целей

Цели нужно ставить четкие и выполнимые. Например, за месяц нужно потерять 3 кг веса и 5 см в объемах. Следить за динамикой поможет дневник тренировок. Более того, с его помощью спортсмен будет знать, сколько времени уделяется разным группам мышц. Сам фитнес должен стать частью жизни человека.

«Или, проще говоря, привычкой, как чистка зубов. Увы, но без регулярного поддержания физической активности результата не достичь, вернее, не сохранить его. Нельзя позаниматься какое-то время, сбросить лишнее или получить желанный рельеф и навсегда забыть о спорте. Будете лениться, животик появится снова», — отмечают тренеры.

При этом не стоит переживать, если человек по какой-то причине пропускает тренировки. Все люди сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами и часто выгорают. Чтобы минимизировать этот риск, можно приглашать на тренировки друзей, которые поддержат. С ними заниматься веселее и интереснее. Как вариант, можно нанять персонального тренера.

Начинающим спортсменам советуют подписаться на блоги профессиональных нутрициологов и тренеров, так можно узнать как можно больше о фитнесе. К тренировкам можно приучить и детей, тогда заниматься будет вдвойне приятно. И, наоборот, лучше отказаться от общения с людьми, которые критикуют выбор заниматься спортом. При этом не пытайтесь стать лучшей версией себя и не сравнивайте себя с другими.

«Вы уже прекрасны! Поэтому просто живите, наслаждайтесь, в том числе фитнесом, вкусной и полезной едой, не забывайте пить воду, а главное — улыбаться. И не сравнивайте себя с другими, особенно с теми, кто занимается дольше вас. Все мы разные, в том числе физически, поэтому у каждого из нас свой путь. Не стоит сравнивать свое начало с чьей-то серединой», — заключили Щеблицкий и Аверьянова.