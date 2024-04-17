Трехметровый метеозонд со взрывчаткой зацепился за опору ЛЭП под Калугой
SHOT: метеозонд со взрывчаткой застрял на опоре ЛЭП в Калужской области
Фото - © Telegram-канал SHOT
Метеозонд со взрывчаткой зацепился за опору линии электропередачи (ЛЭП) в Калужской области. На место вызвали саперов, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в селе Некрасово в Тарусском районе. Метеозонд застрял у одного из частных домов. На веревке к трехметровому шару были привязаны 2 коробки.
На месте работают правоохранительные органы. Силовики эвакуировали жителей улицы и оцепили территорию.
По предварительной информации, в одной из коробок находится бутылка со взрывчаткой. На место вызвали саперов.
Ранее стало известно, что ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. Один из них средства ПВО сбили в Липецкой области.