ВСУ впервые запустили вглубь России метеозонды со взрывчаткой

Украинская армия впервые запустила вглубь РФ серию метеозондов со взрывчаткой. Один из них ПВО поразила в Липецкой области, сообщает Mash.

На переоборудованном беспилотном аэростате находился 1 кг тротила. Объект упал в районе деревни Новая Слободка.

Помимо этого, минимум один аппарат поразили в Курской области. На некоторых шарах находились 81-мм мины, на других — уголковые отражатели для радаров. Это сделано для того, чтобы ПВО приняла аппарат за беспилотник.

ВСУ фактически применили малоразмерные воздушные шары (МВШ). Такие объекты должны пролетать над населенными пунктами и сбрасывать бомбы по сигналу GPS.