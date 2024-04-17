ВСУ впервые запустили вглубь России метеозонды со взрывчаткой
Фото - © Telegram-канал Mash
Украинская армия впервые запустила вглубь РФ серию метеозондов со взрывчаткой. Один из них ПВО поразила в Липецкой области, сообщает Mash.
На переоборудованном беспилотном аэростате находился 1 кг тротила. Объект упал в районе деревни Новая Слободка.
Помимо этого, минимум один аппарат поразили в Курской области. На некоторых шарах находились 81-мм мины, на других — уголковые отражатели для радаров. Это сделано для того, чтобы ПВО приняла аппарат за беспилотник.
ВСУ фактически применили малоразмерные воздушные шары (МВШ). Такие объекты должны пролетать над населенными пунктами и сбрасывать бомбы по сигналу GPS.