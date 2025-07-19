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Трехлетний ребенок погиб в перевернувшемся авто на острове Ольхон на Байкале

Рядом с селом Харанцы в Ольхонском районе Иркутской области перевернулся внедорожник Suzuki Jimny. Водитель потерял управление, в результате чего погиб трехлетний ребенок, ехавший внутри, сообщает пресс‑служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

За рулем находился 32-летний водитель, рядом сидела его супруга. Ребенок пары сидел в салоне без соблюдения требований к перевозке детей.

После переворота родители взяли «попутку» и отвезли ребенка в больницу в поселке Хужир. Однако там ребенок скончался.

Ранее на ТТК в Москве произошла авария с тремя машинами. Она затруднила движение.