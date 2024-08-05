Трехкратный олимпийский чемпион в гребле Иванов скончался на 87-м году жизни

Чемпион трех Олимпиад в академической гребле Вячеслав Иванов умер в 86 лет

На 87-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира в академической гребле Вячеслав Иванов. Выдающийся спортсмен завоевал золото в одиночке на Олимпийских играх 1956, 1960 и 1964 годов, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«Иванов был символом силы, воли к победе и преданности своей стране. Его триумфы на Олимпийских играх, его победы на чемпионате мира и Европы — все это говорит о необычайном таланте и упорстве, которые он проявлял на спортивной арене», — сказал глава ФГСР Алексей Свирин.

Он добавил, что память о Вячеславе Николаевиче будет жизненно важной частью истории отечественного гребного спорта.

В 1956 году Иванов в возрасте 18 лет стал настоящей сенсацией Олимпийских игр в Мельбурне, завоевав золотую медаль среди мужских одиночек. В 1962 году Вячеслав Николаевич стал первым чемпионом мира в одиночке.

Также на счету выдающегося советского гребца 4 высшие награды на европейских первенствах.

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