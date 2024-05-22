Трех подростков задержали в Кузбассе за поджог релейного шкафа

Трое подростков были задержаны в Кемеровской области за поджог релейного шкафа на железнодорожных путях, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о повреждении путем поджога релейного шкафа на перегоне станций Бачаты — Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги», — сказано в сообщении.

За совершение злодеяния некий незнакомец пообещал им 60 тыс рублей. А соответствующее объявление молодые люди нашли в интернете. Всем подозреваемым по 16 лет. У них были проведены обыски и изъяты вещи.

«При проведении обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли их мобильные телефоны, банковские карты, а также бутылку с остатками нефтепродукта и вещи, в которые они были одеты в момент совершения преступления», — добавили в МВД.

В отношении подростков было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

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