Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Забайкальскому краю.

Осужденная выполняла шпионаж в интересах украинских спецслужб.

«Суд признал Сулимову А. Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год», — сказано в публикации.

Отмечается, что женщина собирала и передавала украинской стороне данные о передвижении по регионе российских военных, которые готовились к отправке в зону СВО.