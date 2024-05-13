На экс-сотрудника «Яндекса» завели уголовное дело о госизмене

Дело о госизмене завели на бывшего сотрудника «Яндекса». Мужчина жил в Нижегородской области и финансировал украинскую армию, сообщает РИА Новости.

В ФСБ отметили, что после начала спецоперации гражданин переводил средства на счет фонда, зарегистрированного в Украине, для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов.

Кроме того, мужчина, скрываясь от частичной мобилизации, уехал из России. До этого его уже привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Сейчас по данному делу проводят следственные действия.