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Трех человек спасли при тушении пожара в Очаковских банях в Москве

Трех человек спасли при тушении возгорания в Очаковских банях на западе столицы. Площадь пожара составила 5 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Известные столичные бани загорелись в воскресенье днем. Самостоятельно покинули здание около 30 человек. При этом внутри остались люди, которым не удалось выбраться самим.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения эвакуировали трех человек, включая ребенка. Их передали врачам для медицинского осмотра.

Общая площадь пожара составила 5 кв. м, спасатели ликвидировали возгорание.

В тушении пожара были задействованы 26 сотрудников МЧС и 8 единиц спецтехники.