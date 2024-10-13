Очаковские бани загорелись в Москве
Фото - © скриншот
Очаковские бани загорелись в разгар парного воскресенья в столице, сообщает «МК: срочные новости».
Дым идет со второго этажа, на третьем в сауне находятся четверо взрослых и ребенок.
Посетители кричат, что не могут выбраться, так как ничего видно и трудно дышать. На место ЧП прибыли спасательные службы.
Очаковские бани всегда славились высоким качеством своего пара и авторскими травяными коктейлями и берут свое начало в далеком 1947 году, сообщается на официальном сайте бань.