Очаковские бани загорелись в Москве

Дым идет со второго этажа, на третьем в сауне находятся четверо взрослых и ребенок.

Посетители кричат, что не могут выбраться, так как ничего видно и трудно дышать. На место ЧП прибыли спасательные службы.

Очаковские бани всегда славились высоким качеством своего пара и авторскими травяными коктейлями и берут свое начало в далеком 1947 году, сообщается на официальном сайте бань.