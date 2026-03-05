сегодня в 08:55

Трех человек спасли при пожаре в массажном салоне в Москве

При пожаре в массажном салоне «Будда Спа» в столице спасли трех человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает SHOT .

Салон, где произошло ЧП, находится на первом этаже жилого дома.

Пожар охватил 70 кв. м. Всех удалась спасти, в том числе жителей из квартиры выше. Одного пострадавшего госпитализировали.

Очевидцы поделились видео, как медики пытаются реанимировать спасенного человека, ему делают массаж сердца.

Ранее в Кемерове произошел пожар рядом со строящимся музейно-театральным комплексом на Советском проспекте. Огонь уничтожил бытовку.

