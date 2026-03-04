В Кемерове загорелась самая громкая стройка последних лет

В Кемерове 4 марта произошел пожар рядом со строящимся музейно-театральным комплексом на Советском проспекте. Огонь уничтожил одну бытовку, пострадавших нет, сообщает Сiбдепо .

Утром и в полдень жители города сообщили в соцсетях о густом сером дыме возле одной из самых обсуждаемых строек последних лет — музейно-театрального комплекса в Центральном районе.

Как выяснилось, возгорание произошло не в самом здании комплекса, а рядом. Там загорелся строительный вагончик — бытовка. Очевидцы сообщали об открытом пламени.

На место прибыли спасатели МЧС Кузбасса. По данным ведомства, один вагончик полностью выгорел, второй получил незначительные повреждения. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

