Трех человек могли поджечь в подъезде в Москве
1 человек погиб, 2 пострадали при возможном поджоге в подъезде в Москве
На 17 этаже подъезда дома на Митинской улице в Москве случился пожар на лестнице. Один человек погиб, два получили травмы, сообщает «МК: срочные новости».
Причина пожара, по предварительной информации, криминальная. Пострадавшие лежали на лестнице вместе со своими вещами.
Их могли поджечь. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.
Ранее в доме в подмосковном Серпухове произошел пожар. Заживо сгорели отец семьи и дедушка.
