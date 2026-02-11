Два человека сгорели заживо при пожаре в частном доме в Подмосковье

В подмосковном Серпухове вспыхнувший в доме пожар унес жизни двух членов семьи — заживо сгорели отец семейства и дедушка, сообщает Mash .

Всего при возгорании пострадали четыре семьи. Причиной пожара в частном доме на несколько квартир стал вышедший из строя обогреватель.

Как сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев в своем Telegram-канале, для четырех оставшихся без жилья семей уже сняты квартиры. Состояние детей, которые попали в реанимацию, стабилизировалось — их перевели в палаты.

«Каждая семья получит жилье. Лично контролирую все процессы. Дети, оставшиеся без родителей, тоже не останутся без жилья. Они получат образование и будут под нашим присмотром», — добавил Кремлев.

При этом пожар попал на фото. На кадрах видно, что огонь полностью охватил деревянное здание. На месте работали сотрудники МЧС и медики.

