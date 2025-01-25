Требуют выкуп: российских путешественников похищают во время секс-туров в Кению

Российские путешественники становятся жертвами похищений во время секс-туров в Кению. По данным посольства РФ, известно о 3 случаях похищения россиян с требованием выкупа в несколько миллионов долларов, сообщает Mash .

Молодые люди планировали снять жилье в городе Момбаса. Россияне связались с владельцем квартиры, но когда приехали на встречу, их заперли в доме и потребовали выкуп. Соотечественники обратились в полицию. Африканских преступников задержали, их ожидает суд.

Другие любители экзотики провели ночь с местными девушками, однако утром не смогли договориться о цене. Изначально они обещали троим заплатить 100 долларов, но утром выяснилось, что каждая хочет получить по 100 долларов. Конфликт попытались разрешить прибывшие сутенеры. Туристов удерживали в доме пока они не выплатили требуемую сумму.

Местные жители утверждают, что у туристов часто возникают проблемы с переводом: иностранцы не всегда могут договориться о цене с местными девушками, и приходится вызывать «крышу».

Ранее тайская проститутка убила и ограбила 42-летнего сотрудника администрации Владивостока. Жрица любви напоила россиянина смертельной дозой транквилизаторов.