Требовал оголить грудь: хирурга-изувера в Москве обвиняют в домогательствах

Жительница Казани стала жертвой хирурга-изувера в Москве, когда пыталась сделать процедуру по подтяжке лица. Мужчина изуродовал ее, а во время осмотров требовал показать грудь, сообщает Mash .

Эльвира из Казани обратилась в модную столичную клинику, чтобы сделать эндоскопический лифтинг. Данное учреждение в свое время посещали Ульяна Пылаева, Полина Диброва и Анастасия Денисова. Эльвира заплатила за подтяжку лица 265 тыс. рублей.

По словам девушки, прием вел доктор без нужной квалификации. У него были только дипломы «стоматолога и челюстно-лицевого хирурга», а также сертификаты об окончании курсов повышения квалификации.

В ходе процедуры Эльвире изуродовали лицо. У нее образовались гноящиеся швы, втянутые рубцы, впадина над бровью, проплешины на лбу. Также девушка пожаловалась, что во время приемов доктор просил оголить грудь. Эльвира интересовалась, зачем это нужно, но врач не отвечал.

Чтобы восстановить лицо после процедуры, девушке пришлось потратить около 1 млн рублей. Также у нее диагностировали ПТСР из-за тревог и панических атак, продолжающихся второй месяц.

Теперь она требует у клиники компенсацию в размере 1,7 млн рублей. Также врачу, который делал процедуру, грозит статья за понуждение к сексуальным действиям. При этом сам он отвергает все обвинения.

