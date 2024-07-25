Травивший родителей житель Балашихи убил друга морсом

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СК РФ: житель Балашихи мог отравить еще 6 человек, помимо родителей

Против 25-летнего жителя Балашихи, который полгода травил мать и отчима, выдвинули обвинение в покушении на убийство. В то же время этот эпизод не единственный. В отношении молодого человека также возбудили уголовное дело об убийстве приятеля путем отравления, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее стало известно, что молодой человек с января по июнь 2024 года, предположительно, подсыпал родителям химические вещества. Его целью было отравление матери и отчима.

Следователи СК РФ также установили, что 3 февраля 2024 года обвиняемый дал приятелю выпить ягодный морс, в котором находилось химическое вещество. Через некоторое время жертва умерла, отравившись.

Во время допроса обвиняемый признался в обоих преступлениях.

Следователи СК РФ проверяют, не причастен ли 25-летний житель Балашихи к пяти другим преступлениям, совершенным аналогичным путем. Жертвами предположительно могли стать люди из близкого окружения обвиняемого. Четверым из них удалось выжить.

Как сообщает Mash, среди жертв могли оказаться бабушка, девушка и дядя. Следственные мероприятия продолжаются.