25-летний житель Балашихи полгода травил мать и отчима, подсыпая яд в еду

В Балашихе 25-летний местный житель подозревается в покушении на убийство родителей. Молодой человек травил мать и отчима, подсыпая яд в еду, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Подозреваемый уже задержан. С января по июнь 2024 года он подсыпал в еду сильнодействующие химические вещества, чтобы отравить свою мать и отчима.

Потерпевшие заподозрили неладное после ухудшения самочувствия и обратились за медицинской помощью. Медики не установили причину ухудшения здоровья пациентов. Тогда потерпевшие обратились к следственным органам.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в продуктах, изъятых из их квартиры, содержатся химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу.

В квартире установили камеру видеонаблюдения, которая показала, как сын потерпевшей подсыпал вещества в еду и приносил продукты питания и напитки с добавлением в них опасных для здоровья веществ.

Мужчина не стал ничего отрицать и дал следователю признательные показания. Его заключили под стражу и в ближайшее время предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что кладовщица хлебозавода в Краснодаре подозревается в убийстве двух подруг-коллег, которые якобы обижали ее сына. По предварительной информации, жертв отравили таблетками.