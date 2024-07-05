Baza: в Краснодаре кладовщица убила двух коллег по хлебозаводу из-за сына

Кладовщица хлебозавода в Краснодаре подозревается в убийстве двух подруг-коллег, которые якобы обижали ее сына, сообщает Baza .

Три женщины, работающие на хлебозаводе № 6, дружили несколько лет. Жанна возглавляла там цех готовой продукции, а Елена и Татьяна работали кладовщицами. В какой-то момент между подругами возник конфликт.

По предварительным данным, он произошел из-за сына Елены, который тоже работал на предприятии и постоянно получал выговоры от начальства в лице Жанны.

Как считает следствие, 3 июля Елена, надеясь вступиться за сына, поехала к Жанне и позвала в ее квартиру Татьяну. Тогда-то конфликт и дошел до точки невозврата. Сначала Елена убила Жанну, а потом расправилась и с приехавшей Татьяной.

Совершив преступление, женщина пригласила в квартиру директора завода Наталью и связала ее под угрозой игрушечного пистолета Макарова. Сын Натальи, когда мать долго не возвращалась домой, поехал за ней и услышал крики о помощи. Он-то и вызвал полицию. В квартире правоохранители обнаружили Елену, которая вела себя неадекватно, и два трупа.

Точная причина смерти Жанны и Татьяны пока неизвестна. По предварительной информации, жертв отравили таблетками. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Похищение человека». Подозреваемую задержали, но свою вину она так и не признала.

Ранее в городе Юрга в Кузбассе мужчина пытался убить спящего коллегу молотком. Он нанес жертве два удара, потерпевшего удалось спасти.