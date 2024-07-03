Кузбассовец не смог убить спящего коллегу молотком

В Кузбассе мужчину обвиняют в покушении на убийство коллеги

В городе Юрга в Кузбассе подозреваемый пытался убить коллегу молотком, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональное следственное управление СК. По версии правоохранителей, фигурант напал на знакомого с молотком и на рабочем месте.

В декабре 2023 года мужчина решил поквитаться с неприятным ему коллегой. Он дождался, пока остальные работники предприятия уйдут, и напал на спящего знакомого. Нападавший дважды ударил жертву молотком.

«Осознав происходящее, желая отвести от себя подозрения, переместил его тело на улицу. Вернувшись в столовую, стал вытирать следы крови, однако был застигнут другими работниками предприятия, которые, обнаружив на улице пострадавшего, вызвали скорую медицинскую помощь», — доложили в Следкоме.

По итогу жертву нападения удалось спасти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса о покушении на убийство. Оно уже направлено в суд, обвиняемый находится в следственном изоляторе.