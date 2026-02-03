Травили одноклассники и учителя: раскрыта причина поножовщины под Красноярском

Девочка набросилась с ножом на сверстницу под Красноярском из-за травли в школе

Девочка напала на сверстницу в школе в Красноярском крае из-за травли. Буллингом, предположительно, занимались как одноклассники, так и преподаватели, сообщает Mash со ссылкой на рассказ знакомых атаковавшей.

Девочка взяла нож на кухне дома и пошла мстить учительнице по химии и биологии Нине. Однако ее остановила другая ученица.

Девочка ударила сверстницу ножом по руке. Преподавательница не получила ранений.

В школе, где случился инцидент, стояли рамки с металлоискателями. Однако они не функционировали.

Школьники пошли рассказывать всем об атаке. Однако вахтерша, предположительно, не стала смотреть камеры и активировать тревожную кнопку.

На опубликованном фото видно кухонный нож.

Ранее сообщалось, что в Кодинске Красноярского края девочка накинулась на сверстницу после конфликта с учителем в школе. Ее задержали. Пострадавшая оказалась в больнице, угрозы ее жизни нет.

