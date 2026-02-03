14-летняя девочка устроила поножовщину в Красноярском крае
В Кодинске в Красноярском крае девочка набросилась на сверстницу после конфликта с учителем в школе. Ее задержали, а пострадавшая попала в больницу, ее жизни ничего не угрожает, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.
Пострадавшую отвезли в больницу. Ей оказали помощь врачи. Жизни девочки ничего не угрожает.
Девочка также пыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники.
Напавшей с ножом 14 лет. Проводятся следственные действия и возбуждены два уголовных дела.
Утром 3 февраля школьник вошел в гимназию №16 в Уфе с игрушечным пластиковым автоматом. Также у него с собой был нож. Парень выстрелил в учителя истории и был задержан. Возбуждено уголовное дело.
