14-летняя девочка устроила поножовщину в Красноярском крае

сегодня в 15:00

14-летняя девочка набросилась на сверстницу с ножом в Кодинске под Красноярском

В Кодинске в Красноярском крае девочка набросилась на сверстницу после конфликта с учителем в школе. Ее задержали, а пострадавшая попала в больницу, ее жизни ничего не угрожает, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

Пострадавшую отвезли в больницу. Ей оказали помощь врачи. Жизни девочки ничего не угрожает.

Девочка также пыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники.

Напавшей с ножом 14 лет. Проводятся следственные действия и возбуждены два уголовных дела.

Утром 3 февраля школьник вошел в гимназию №16 в Уфе с игрушечным пластиковым автоматом. Также у него с собой был нож. Парень выстрелил в учителя истории и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

