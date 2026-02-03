Хабиров: автомат атаковавшего школу в Уфе 9-классника оказался игрушечным

Во время инцидента в гимназии № 16 в Уфе в Республике Башкортостан никто не пострадал. Школьник принес в учреждение пластиковый, игрушечный автомат, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Радий Хабиров.

Политик заявил, что нужно разобраться, почему молодой человек совершил такие действия. Возбуждены два уголовных дела.

По словам Хабирова, школьник принес в учреждение пластиковый, игрушечный автомат. Металлодетектор найти его не может.

При этом устройство среагировало на нож, который был у парня с собой. Его никто не остановил, потому что у большинства детей с собой есть металлические предметы и на это никто не обращает внимания. С ситуацией планируют разобраться.

Утром 3 февраля произошла стрельба в гимназии №16 в Уфе. Парень выстрелил в учителя истории. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело.

