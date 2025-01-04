Транспортная прокуратура: на Камчатке разлился мазут

сегодня в 11:18

В акватории Авачинской бухты на юге Петропавловска-Камчатского случился разлив мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры Камчатского края.

Инцидент произошел, когда из танкера «Остров Сахалин» перекачивали топливо в емкости ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго», стоявшие на берегу. Транспортная прокуратура следит за ситуацией.

Оказавшийся в воде мазут пока дальше не распространился.

Ранее пьяный мужчина хотел отобрать испачкавшихся в мазуте птиц у волонтеров в Анапе.