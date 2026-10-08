В деревне Лыткино установили новый остановочный павильон после атаки БПЛА

В городском округе Солнечногорск продолжаются работы по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов. На остановочном пункте «Троицкое» Пятницкого шоссе, возле деревни Лыткино, оперативно заменили поврежденный павильон.

Как рассказал начальник управления благоустройства и содержания территории администрации городского округа Солнечногорск Алексей Яковлев, работы ведутся по поручению главы муниципалитета. Взаимодействие с «Мосавтодором» позволило быстро произвести замену разрушенной конструкции.

Сейчас специалисты находятся возле населенного пункта Лыткино, на остановочном пункте «Троицкое», где продолжается устранение последствий атаки БПЛА.

Поврежденный остановочный павильон был оперативно заменен, остатки старой конструкции еще можно наблюдать на месте. Сейчас завершаются работы по уборке и очистке территории. Кроме того, коллеги из «Россети» оперативно восстанавливают освещение на улично-дорожной сети. Работы на завершающей стадии.

Новый павильон уже прошел финальную проверку креплений и запущен в эксплуатацию — жители могут пользоваться им в полном объеме. Дополнительных работ на объекте не планируют: остатки поврежденной конструкции вывезут и утилизируют, а территорию приведут в порядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что на пострадавших от атаки БПЛА территориях работают сотрудники экстренных и коммунальных служб.

«Сейчас важно как можно быстрее помочь людям и приступить к восстановлению поврежденных домов. Все необходимые поручения главам муниципалитетов и профильным службам даны», — подчеркнул Воробьев.