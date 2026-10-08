Две котельные обеспечат теплом детский санаторий «Озерский» в Коломне

Строительство двух котельных для детского бронхолегочного санатория «Озерский» в Коломенском округе планируют завершить до конца октября 2026 года. Готовность объектов достигла 99%, идут пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Две новые котельные обеспечат отопление и горячее водоснабжение зданий детского бронхолегочного санатория «Озерский» в Коломенском округе. Готовность обоих объектов достигла 99%, сейчас на них проводят пусконаладочные работы.

Площадь одноэтажных зданий составляет 50 и 53 квадратных метра. Каждая котельная состоит из двух готовых блок-модулей с оборудованием для выработки тепловой энергии. Также предусмотрены помещения для дизельных генераторов.

Строительство началось в июне 2025 года. Работы ведутся по региональной государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», завершить их планируют до конца октября 2026 года.

Застройщик — Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба. Главгосстройнадзор Московской области проводит проверки на объектах.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.