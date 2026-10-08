Власти помогут жителям Песков Дмитровского округа восстановить жилье после атаки БПЛА

В деревне Пески Дмитровского городского округа от атаки беспилотников пострадали два дома. Жителям помогут восстановить пострадавшие дома и участки.

В доме № 14 большинство разрушений пришлось на заднюю часть участка. Снесло часть ограждений внутри участка, пострадала обшивка дома, разрушена теплица. С внешней части участка в заборе тоже видны отверстия от осколков.

В соседнем доме № 15 ситуация аналогичная. Пострадали теплицы и остекление беседки, обшивка здания и крыша с внутренней стороны.

Местный житель Гайрат рассказал, что когда произошла беда, в деревне почти никого не было. Тем не менее представители администрации и спецслужб приехали очень быстро, чтобы помочь жителям.

В администрации округа пояснили, что процесс восстановления дома после атаки БПЛА начинается с момента подачи заявителем полного пакета документов, включая акт осмотра, правоустанавливающие документы и заключение независимой экспертизы о стоимости ущерба, а также вынесения постановления о признании потерпевшими. Заявления и документы рассматривают не более 10 рабочих дней со дня их регистрации, затем администрация принимает решение о предоставлении финансовой помощи или проведении неотложных ремонтно-восстановительных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что на пострадавших от атаки БПЛА территориях работают сотрудники экстренных и коммунальных служб.

«Сейчас важно как можно быстрее помочь людям и приступить к восстановлению поврежденных домов. Все необходимые поручения главам муниципалитетов и профильным службам даны», — подчеркнул Воробьев.