Врачи Солнечногорска объяснили важность прививок от гриппа для беременных

Врачи Солнечногорской больницы рассказали о защите беременных женщин и новорожденных от гриппа в ходе ежегодной прививочной кампании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорской больнице и ее подразделениях с начала прививочной кампании против гриппа вакцинировали порядка 8800 взрослых, включая восемь беременных, и 6300 детей.

Заведующая женской консультацией больницы Ирина Нестеровская пояснила, что беременные входят в группу высокого риска заболевания и тяжелых осложнений из-за сниженной иммунной защиты.

«Вакцинация защищает маму и ребенка: антитела проникают через плаценту, обеспечивая пассивный иммунитет новорожденному на первые шесть месяцев жизни. Оптимальные сроки вакцинации — второй и третий триместры, иммунитет формируется за 2–4 недели», — пояснила Ирина Нестеровская.

Среди опасных осложнений гриппа она назвала пневмонию, обострение хронических заболеваний, выкидыш, преждевременные роды и патологии развития плода.

«Риски от инфекции значительно выше возможных реакций на вакцину. Она не вызывает отклонений в развитии малыша, в отличие от вируса. Для женщин с хроническими состояниями защита особенно важна», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Перед прививкой врач исключает противопоказания: аллергию на куриный белок, острые заболевания, тяжелую аллергическую реакцию на предыдущую вакцинацию от гриппа и первый триместр беременности.

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ. Канал главы округа Константина Михалькова в МАХ.

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