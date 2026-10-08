В Одинцовском техникуме провели занятия «Разговоры о важном»

Студенты «Одинцовского техникума» 5 октября приняли участие во внеурочных занятиях о патриотизме и роли учителя в жизни человека и общества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник, 5 октября, в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» прошли внеурочные занятия цикла «Разговоры о важном». Для каждой параллели предусмотрели свою тему обсуждения.

Первокурсники познакомились с военной судьбой военачальника Петра Котляревского. На его примере студенты обсуждали понятия патриотизма, воинского долга и ответственности за судьбу страны.

Студенты 2–4 курсов говорили о роли учителя в жизни человека и общества, значении педагогического труда в передаче знаний, опыта и нравственных ориентиров от поколения к поколению.

Участники также обсудили роль учителя как наставника, который помогает развивать способности, самостоятельно мыслить, принимать ответственные решения и определять свой жизненный путь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.