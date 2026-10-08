В Ступино обсудили ремонт дорог и нарушения в работе общественного транспорта

Глава Ступино Сергей Мужальских 6 октября провел совещание по дорогам и транспорту. Участники обсудили отставание ремонта от графика, срывы рейсов и обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании участвовали заместитель главы округа, директора МКУ «Управление автодорог, транспорта и связи» и муниципального центра управления регионом, перевозчики и подрядчики.

В план ремонта на 2026 год включены 63 местные дороги протяженностью 29,84 км. Текущий ремонт семи дорог с асфальтовым покрытием завершен. Из 56 объектов капремонта готовы 44. Остальные 12 отстают от графика: три планируют завершить до 10 октября, один — до 13 октября, восемь — до 15–16 октября. По итогам программы асфальтовое покрытие устроят на 11,64 км дорог, щебеночное — на 17 км, из асфальтобетонной крошки — на 1,2 км.

Перевозки обеспечивают подольский МАП № 5 — филиал АО «Мострансавто» и ИП Осадчев И. В. На 48 маршрутах общей протяженностью 1 224 км работают 73 автобуса. В 2026 году добавили выход на маршрут № 20к «Михнево — Новое Ступино» с постоянным заездом в СНТ «Шугарово-5». С 11 сентября число заездов маршрута № 41 «Ступино — Петрово» к остановке «Петрово» увеличили до 11 рейсов в сутки.

В реестр внесли остановку «Поворот на Верховлянь», для включения остановки «Рудины» провели комплексное обследование. В 14 населенных пунктах ближайшие остановки находятся дальше 3 км. Острой остается нехватка водителей категории D — одна из основных причин срыва рейсов.

С 24 сентября по 6 октября поступили жалобы на отмену рейсов № 31, 36 и 48, нарушение схем движения № 22 и 57, графика № 41, культуру обслуживания и размещение расписаний. Обращения передали перевозчикам. За нарушение контрактов применяются штрафы. Водителей и диспетчеров дополнительно проинструктировали по культуре обслуживания. Расписания разместили на остановках «Гастроном» в Ступино и «Станция» в Михнево.

Сергей Мужальских поручил профильным службам постоянно контролировать работы, завершить ремонт в срок и принять меры для стабилизации общественного транспорта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.